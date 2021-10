Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen ist überzeugt davon, dass die USA die Insel im Falle eines chinesischen Angriffs verteidigen werden.

In einem Interview mit dem amerikanischen Nachrichtensender CNN sagte Tsai, sie habe Vertrauen in den militärischen Beistand der Vereinigten Staaten. Tsai begründete diese Überzeugung mit den langjährigen Beziehungen Taiwans zu den USA. Präsident Biden hatte in der vergangenen Woche mit der expliziten Zusicherung militärischer Unterstützung für Taipeh bei einem möglichen Angriff Chinas für Aufsehen gesorgt. Die Regierung in Peking betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.