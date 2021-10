Taiwan hat nach einer massenhaften Verletzung seines Luftraums die Raketenabwehr aktiviert.

Dies gab die Regierung in Taipeh bekannt. Nach ihren Angaben waren gestern 38 chinesische Kampfflugzeuge in den Luftraum des Landes eingedrungen. Taiwans Premierminister Su warnte, Peking gefährde damit den Frieden in der Region. Eine ähnliche Aktion hatte es zuletzt am 23. September gegeben, damals mit 24 Jets.



Der Inselstaat entstand 1949 nach der Abspaltung vom chinesischen Festland. Die Regierung in Peking betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz. Nur 15 Länder weltweit erkennen Taiwan an, die meisten von ihnen kleine Inselstaaten.

