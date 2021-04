Eine Delegation unter Leitung des früheren US-Senators Dodd hat der Regierung von Taiwan die Unterstützung der USA zugesagt.

Die neue Regierung von Präsident Biden werde Taiwan ein zuverlässiger, treuer Freund sein, sagte Dodd nach Gesprächen mit Präsidentin Tsai Ing-wen in Taipeh. Die Partnerschaft sei stärker denn je. An dem Treffen nahmen auch die früheren US-Vize-Außenminister Armitage und Steinberg teil. Offiziell pflegen Taipeh und Washington keine diplomatischen Beziehungen.



Aus China kam scharfe Kritik an dem Besuch der US-Delegation. China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz und hat den diplomatischen, wirtschaftlichen und militärischen Druck zuletzt noch erhöht.

