Konflikt mit China

Taiwan verlängert Wehrpflicht auf ein Jahr. (Sam Yeh / AFP)

Statt bisher vier Monate solle die Wehrpflicht künftig ein Jahr lang dauern, kündigte Präsidentin Tsai Ing-wen an. Die längere Pflichtzeit sei eine Reaktion auf die Bedrohung durch ein zusehends feindseliges China. Alle erwachsenen Männer in Taiwan sollten damit besser für den Dienst an der Waffe ausgebildet werden. Die Änderung könne im Januar 2024 in Kraft treten.

China betrachtet Taiwan als abtrünniges Gebiet und will die Insel wieder mit dem chinesischen Festland vereinigen, notfalls mit militärischer Gewalt.

Diese Nachricht wurde am 27.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.