Konflikt mit China

Statt bisher vier Monate solle die Wehrpflicht künftig ein Jahr lang dauern, kündigte Präsidentin Tsai Ing-wen an. Die längere Pflichtzeit sei eine Reaktion auf die Bedrohung durch ein zusehends feindseliges China. Alle erwachsenen Männer in Taiwan sollten damit besser für den Dienst an der Waffe ausgebildet werden. Die Änderung könne im Januar 2024 in Kraft treten. Es sei eine schwierige Entscheidung gewesen, sagte Tsai. Doch als Präsidentin liege es in ihrer Verantwortung, das Überleben Taiwans zu sichern.

China betrachtet Taiwan als abtrünniges Gebiet und will die Insel mit dem chinesischen Festland vereinigen, notfalls mit militärischer Gewalt. Die Spannungen zwischen beiden Ländern hatten sich in den vergangenen Monaten verschärft. Nach dem Besuch der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Pelosi, im August hatte Peking großangelegte Militärmanöver gestartet und hält den militärischen Druck mit verstärkten Einsätzen von Kriegsschiffen und Flugzeugen in der Meerenge der Taiwanstraße aufrecht.

