Konflikt mit China

China hat gestern mit seinem angekündigten Militärmanöver begonnen. Helikopter fliegen entlang der Küste von Pingtan Island, dem nächsten Punkt zu Taiwan. (Hector RETAMAL / AFP)

In einer Videoansprache forderte sie die chinesische Führung dazu auf, sich vernünftig und zurückhaltend zu verhalten. Taiwan wolle eine Eskalation der Spannungen verhindern. Ihre Regierung arbeite daran, den Betrieb der taiwanischen Häfen und Flughäfen reibungslos zu gestalten und die Finanzmärkte zu stabilisieren, betonte Tsai.

China hatte die Manöver vor zwei Tagen als Reaktion auf die Gespräche der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Pelosi, mit der taiwanischen Staatsspitze gestartet. Es war der ranghöchste offizielle Besuch aus den USA seit über 25 Jahren. Die G7-Gruppe der führenden Industriestaaten betonte, es gebe keinen Grund dafür, einen Besuch als Vorwand für aggressive militärische Aktivitäten zu benutzen.

Die chinesische Staatsführung hat inzwischen Botschafter der EU-Länder ins Außenministerium bestellt. Dort wurde ihnen ein formeller Protest gegen die G7-Erklärung übergeben.

Angesichts des Konflikts um den Inselstaat Taiwan haben Japan und die USA eine engere Zusammenarbeit vereinbart

Es sei wichtig, den Frieden und die Stabilität in der Taiwanstraße zu wahren, hieß es nach einem Treffen von Japans Regierungschef Kishida und der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Pelosi, in Tokio. Zuvor waren bei den größten chinesischen Militärmanövern im Indopazifischen Raum in den Gewässern vor Taiwan fünf Raketengeschosse in Japans ausgewiesener Wirtschaftszone niedergegangen. Chinas Verhalten habe ernste Auswirkungen auf den Frieden und die Stabilität in der Region und der internationalen Gemeinschaft, sagte Kishida.

Japan gilt als wichtiger Verbündeter der Vereinigten Staaten. Im Gegenzug betrachten sich die USA als Schutzmacht Japans.

Unterdessen gab die US-Regierung bekannt, den Test einer ballistischen Interkontinentalrakete zu verschieben. Dies teilte der für die nationale Sicherheit zuständige Sprecher des Weißen Hauses, Kirby, in Washington mit. Es sei nicht im Interesse der USA, Taiwans und der Region, eine weitere Eskalation der Spannungen zuzulassen. Ein US-Flugzeugträger bleibe aber weiterhin in der Nähe von Taiwan, um - so wörtlich - die Lage zu überwachen.

Diese Nachricht wurde am 05.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.