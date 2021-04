Bei einem Zugunglück in Taiwan sind zahlreiche Menschen ums Leben gekommen.

Nach Angaben des Verkehrsministeriums gab es vermutlich mindestens 36 Tote, die Polizei spricht von 34. Mehr als 70 Menschen sollen verletzt worden sein. Der Zug entgleiste den Angaben zufolge in einem Tunnel im Osten Taiwans. An Bord befanden sich rund 350 Menschen. Die Rettungsarbeiten dauern an.

Diese Nachricht wurde am 02.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.