In Taiwan ist die diesjährige Weltgartenschau eröffnet worden.

Bis April nächsten Jahres werden mehrere Millionen Besucher erwartet. An der "World Flora Expo" in der Metropole Taichung nehmen zahlreiche Länder teil, den deutschen Beitrag organisiert ein kleiner Verein aus Magdeburg mit Namen "Kulturanker". Die Gruppe hat einen begehbaren Kubus aus Bambusstangen gebaut, der sich an Bauhaus-Entwürfen orientiert. Diese Architektur- und Kunstrichtung wird im kommenden Jahr 100 Jahre alt. Der künstlerische Leiter des Projekts, Murer, erklärte, die Auseinandersetzung mit dem historischen Bauhaus sei eine Reise zurück zu einer Blüte der deutschen Kulturgeschichte.