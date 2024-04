Taiwan Ex-Präsident Ma will die Beziehungen zu China verbessern. (dpa / Deutschlandradio / Andrea Kampmann)

Er wolle in der derzeit angespannten Lage deutlich machen, dass er sich für Frieden einsetze, sagte der 73-Jährige vor seinem Abflug in Taipeh. Ma, der zur oppositionellen und eher pekingfreundlichen Partei Kuomintang gehört, war von 2008 bis 2016 Taiwans Präsident.

Die chinesische Führung sieht die aktuell regierende Demokratische Fortschrittspartei in Taipeh als separatistisch an. China strebt eine Vereinigung der Insel Taiwan mit dem Festland an - notfalls mit militärischer Gewalt. Die Volksrepublik zeigt mit Übungen in der Taiwan-Straße immer wieder ihre militärische Macht. Die USA haben Taipeh für den Verteidigungsfall Unterstützung zugesichert.

