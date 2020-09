China hat als Reaktion auf den Besuch eines hochrangigen US-Diplomaten in Taiwan eine Militärübung in der Region gestartet.

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Peking erklärte, dabei handele sich um eine legitime und notwendige Reaktion auf die aktuelle Situation. Der Vertreter des US-Außenministeriums, Krach, will sich heute in Taiwan mit Präsidentin Tsai Ing-Wen treffen. Außerdem werden Gespräche über Handelsbeziehungen erwartet. Der Besuch hatte bereits im Vorfeld zu Spannungen zwischen Washington und Peking geführt. Das chinesische Regierung erklärte, sie sei entschieden gegen jede Form des offiziellen Austausches zwischen den Vereinigten Staaten und Taiwan. Das Land wird von China als abtrünnige Provinz betrachtet. Im August war bereits US-Gesundheitsminister Azar dorthin gereist.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.