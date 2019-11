Bei der Detonation eines Sprengsatzes in der nordsyrischen Stadt Tal Abjad sind viele Menschen getötet und verletzt worden.

Die Rede ist von mindestens zehn Toten. Unter den Opfern sollen sich auch pro-türkische Kämpfer befinden. Die Regierung in Ankara machte kurdische Milizen für den Anschlag verantwortlich. In dieser Woche hatte es bereits mehrere Explosionen von Autobomben in der Umgebung gegeben. Tal Abjad liegt an der Grenze zur Türkei in der sogenannten Sicherheitszone. Das türkische Militär war Anfang Oktober zusammen mit verbündeten Kämpfern in das Gebiet einmarschiert, um kurdische Verbände der YPG zu bekämpfen. Die Türkei bezeichnet sie als Terroristen.