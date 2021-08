Angesichts der chaotischen Zustände in Afghanistan hat das Auswärtige Amt in Berlin eingeräumt, die Lage dort falsch eingeschätzt zu haben. Die Opposition wirft der Bundesregierung ein "historisches Fiasko" vor. Schätzungen zufolge sitzen noch 10.000 Menschen in Kabul fest, die nach Deutschland geholt werden müssen.

Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte in Berlin, es gebe nichts zu beschönigen. "Unsere Einschätzung, wie die Lage sich entwickeln würde, war falsch." Bislang sei es gelungen, rund 1.900 Menschen in Sicherheit zu bringen. Dabei handele es sich um Afghanen, die im Land für deutsche Organisationen gearbeitet hätten, und ihre Angehörigen. Regierungssprecher Seibert erklärte, das deutsche Engagement in Afghanistan werde "offen und ehrlich" bewertet werden. Doch heute sei "nicht der Tag dafür".



Die ARD berichtet, der stellvertretende deutsche Botschafter van Thiel habe schon am Freitag vor einer Zuspitzung der Lage gewarnt. In einem Schreiben soll er auf die Gefahr insbesondere für die Beschäftigten der Botschaft hingewiesen haben. Wenn etwas schief gehe, "so wäre dies vermeidbar gewesen", wird van Thiel zitiert.

"Auf ganzer Linie versagt"

Die Opposition warf der Bundesregierung vor, die Entwicklung in Afghanistan Versagen vor. AfD-Fraktionschef Gauland sagte der Zeitung "Die Welt", die Bundesregierung habe den Zeitpunkt verschlafen, deutsche Staatsbürger und einheimische Ortskräfte rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Fraktion im Bundestag, Lambsdorff, sagte, die zuständigen Minister Maas, Kramp-Karrenbauer und Seehofer hätten "auf ganzer Linie versagt". Der Grünen-Außenpolitiker Nouripour kritisierte, viel zu lange sei die Regierung davon ausgegangen, "dass schon alles gut wird". Noch bis vor einer Woche habe sie sich darauf konzentriert, Abschiebungen nach Afghanistan fortzusetzen. Linken-Parteichefin Hennig-Wellsow sprach von einem "historischen Fiasko". Viele Menschen würden es vermutlich nicht mehr schaffen, sich und ihre Familien zu retten.



Vertreter der Bundesregierung wiesen die Kritik und den Vorwurf der Untätigkeit zurück. Es werde schon seit Monaten an Verfahren zur Evakuierung gefährdeter afghanischer Ortskräfte gearbeitet, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin. Auch seien bereits viele Menschen in Sicherheit gebracht worden.

Tausende Menschen warten auf Ausreise nach Deutschland

Rund 40 Angehörige der deutschen Botschaft in Kabul konnten Afghanistan in der vergangenen Nacht in einem US-Flugzeug verlassen. Sie wurden nach Doha im Golfemirat Katar gebracht. Viele weitere müssen aber noch außer Landes gebracht werden. Wie aus einer Sitzung des CDU-Bundesvorstands bekannt wurde, geht Bundeskanzlerin Merkel von rund 10.000 Personen aus. Die Bundesregierung habe vor Monaten etwa 2.500 Ortskräfte identifiziert, sagte Merkel nach Angaben von Teilnehmern. Bei weiteren 600 Menschen wisse man derzeit nicht, ob sie bereits in Drittstaaten seien. Darüber hinaus sollten weitere 2.000 Personen wie Menschenrechtler und Anwälte ausreisen. Merkel betonte, die Evakuierung erfolge in Zusammenarbeit mit den USA.

Chaotische Szenen am Flughafen in Kabul

Am Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul hatten sich seit der Einnahme des Präsidentenpalastes durch die Taliban gestern dramatische Szenen abgespielt. Hunderte Menschen strömten auf das Rollfeld, um einen Platz in einem Flugzeug zu ergattern. US-Soldaten schossen in die Luft, um sie daran zu hindern. Augenzeugenberichten zufolge sollen mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen sein. Laut dem Auswärtigem Amt sind Starts und Landungen wegen der verzweifelten Menge derzeit nicht möglich. Im Internet kursieren Videos, auf denen zu sehen ist, wie Menschen neben einem rollenden Flugzeug herlaufen und versuchen, sich an die Tragflächen zu klammern.

EU-Außenminister beraten morgen

Die EU-Kommission arbeitet nach Angaben eines Sprechers gemeinsam mit Mitgliedsstaaten daran, afghanische Hilfskräfte auszufliegen. Die Außenminister der Europäischen Union wollen morgen in einer außerordentlichen Videokonferenz über die Lage beraten. EU-Parlamentspräsident Sassoli schrieb auf Twitter, Afghanistan brauche eine dauerhafte und umfassende politische Lösung, die die Rechte der Frauen schütze und den Menschen in Afghanistan erlaube, in Sicherheit und Würde zu leben. Denen, die von Verfolgung bedroht seien, müsse Asyl gewährt werden.

