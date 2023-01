Afghanistan

Die Taliban schließen eine höhere Bildung für Frauen weiter aus. (AFP / WAKIL KOHSAR)

Ein Sprecher sagte, die öffetlichen und privaten Universitäten seien per Brief daran erinnert worden. Die Aufnahmeprüfungen beginnen ab morgen. In dem Schreiben heißt es weiter, Einrichtungen, die sich nicht an die Vorschriften hielten, müssten mit rechtlichen Schritten rechnen. Bereits im Dezember waren die Universitäten angewiesen worden, bis auf weiteres keine Studentinnen mehr zuzulassen. Mädchen dürfen nur noch bis zur sechsten Klasse eine Schule besuchen.

Die Islamisten begründen ihre Entscheidung unter anderem damit, dass die Studentinnen sich nicht ordentlich verschleiern und Männer und Frauen zusammen unterrichtet werden.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.