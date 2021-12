Afghanische Frauen in Kabul bei einer Versammlung gegen Menschenrechtsverletzungen durch das Taliban-Regime (2. August 2021). (AFP / Sajjad Hussain)

Wie die Taliban in Kabul mitteilten, müssen Frauen künftig bei weiteren Reisen von einem männlichen Verwandten begleitet werden. Die Regelung gilt ab einer Entfernung von 45 Meilen, das sind etwa 72 Kilometer. Zudem wurde in sozialen Netzwerken eine Empfehlung des Tugendministeriums verbreitet, der zufolge Frauen nur mit islamischen Schleier im Auto mitfahren dürfen.

Die Taliban hatten die Macht in Afghanistan im August erneut übernommen. Die Islamisten kündigten an, ihr Regime werde dieses Mal weniger streng sein als in ihrer ersten Regierungszeit in den 1990er Jahren. Allerdings wurden bereits die meisten weiterführenden Schulen für Mädchen geschlossen, Proteste von Aktivistinnen gewaltsam unterdrückt.

Gestern hatten die Taliban die Unabhängige Wahlkommission aufgelöst. Diese werde nicht mehr gebraucht, hieß es zur Begründung.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.