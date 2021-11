Ein US-Soldat am Flughafen Kabul (picture alliance / Associated Press/ Senior Airman Taylor Crul)

Nach Angaben des Europäischen Auswärtigen Dienstes bekräftigten die Taliban-Vertreter bei den Verhandlungen in Doha ihr Versprechen, Afghanen und Ausländern die Ausreise zu gestatten, wenn diese es wünschten. Im Gegenzug baten die Milizen um Unterstützung bei der Aufrechterhaltung des Flughafenbetriebs. Beide Seiten äußerten sich zudem besorgt über die Verschlechterung der humanitären Lage in Afghanistan. Angesichts des nahenden Winters sagte die EU zu, weiterhin humanitäre Hilfe zu leisten. Eine Anerkennung der neuen Machthaber in Kabul sei damit nicht verbunden, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.