Afghanistan

Taliban feiern zweiten Jahrestag der Machtübernahme - Menschenrechtsorganisationen beklagen dramatische Verschlechterung

Die radikal-islamischen Taliban haben den zweiten Jahrestag ihrer Machtübernahme in Afghanistan gefeiert. In der Hauptstadt Kabul wehten an Sicherheitskontrollpunkten die Flaggen des sogenannten "Islamischen Emirats Afghanistan".

15.08.2023