Die USA und Vertreter der militanten islamistischen Taliban haben offizielle Gespräche über Friedensverhandlungen für Afghanistan aufgenommen.

Das bestätigte ein Sprecher des politischen Büros der Taliban auf Twitter. Die Verhandlungen seien an jenem Punkt fortgesetzt worden, an dem sie im September abgebrochen worden waren. US-Präsident Trump hatte bei seinem Besuch in Afghanistan Ende November eine Wiederaufnahme angekündigt. Als Vorbedingung hatte er allerdings ein Inkrafttreten einer Waffenruhe genannt, was die Taliban bislang ablehnten. Die Verhandlungen finden im Golfemirat Katar statt.