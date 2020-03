Die afghanische Regierung muss nach den Worten von US-Präsident Trump künftig selbst für den Schutz im Land einstehen.

Im Weißen Haus in Washington sagte Trump, nach dem Abzug der US-Truppen werde die Führung in Kabul nicht mehr auf militärische Unterstützung durch die Vereinigten Staaten bauen können. Der US-Präsident äußerte sich wenige Stunden nach einem Terroranschlag in Afghanistan, bei dem nach Behördenangaben mindestens 32 Menschen getötet wurden. Bewaffnete Angreifer hatten in Kabul die Gäste einer Gedenkveranstaltung unter Beschuss genommen. Die Terrormiliz IS reklamierte die Tat für sich.



Die USA hatten vor knapp einer Woche mit den radikalislamischen Taliban in Afghanistan ein Abkommen geschlossen. Darin ist der Truppenabzug der USA vereinbart sowie die Aufnahme von Friedensgesprächen der Taliban mit der afghanischen Führung.