Der Innenminister der international nicht anerkannten Taliban-Regierung, Hakkani (AP)

Er nahm an der Abschlusszeremonie für mehrere hundert neu in den Dienst gestellte Polizeikräfte an einer Ausbildungs-Einrichtung in Kabul teil, die im Fernsehen übertragen wurde. Hakkani ist auf einer Fahndungsliste der USA für Terroristen aufgeführt. Washington hat eine Belohnung bis zu zehn Millionen Dollar für Hinweise ausgesetzt, die zu seiner Verhaftung führen. Bisher war Hakkanis Gesicht auf Bildern, die die Taliban-Behörden von seinen offiziellen Treffen veröffentlichten, stets nur verschwommen zu sehen gewesen. Afghanischen Medien war es bislang nicht erlaubt gewesen, ihn zu filmen.

Erst in der vergangenen Woche hatte Hakkani auf einer Versammlung in der südlichen Provinz Kandahar erklärt, dass unter seiner Führung über 1.000 Selbstmordattentäter in Afghanistan Anschläge verübt hätten.

