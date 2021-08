Die Terror-Organisation IS hat sich zum Bombenanschlag am Flughafen in Kabul bekannt, bei dem am 26. August viele Menschen getötet und verletzt wurden. Keine zwei Tage später hat das US-Militär einen gezielten Drohnenangriff in der Provinz Nangarhar im Osten verübt. Dabei ist nach derzeitigen Erkenntnissen ein sogenannter Terror-Planer getötet worden, der der Organisation "ISIS K" zugeordnet wird, dem regionalen Ableger der Terrormiliz IS.

ISIS K ist einer von verschiedenen dschihadistischen Gruppierungen, die in Afghanistan verschiedene Strategien verfolgen, um ihre extremistischen Ziele durchzusetzen. Sie stehen zum Teil in Konkurrenz zueinander. Den größten Einfluss haben Experten zufolge bislang noch die Taliban. Es gibt aber auch die These, dass sich alle Kräfte unter dem gemeinsamen Banner des Dschihadismus zusammentun könnten.

Die Taliban

Spätestens seitdem sie die afghanische Regierung blitzartig vertrieben haben, geben die Taliban nach knapp 20 Jahren wieder den Ton im Land an – nicht zuletzt eine Folge des Abzugs der US-Truppen im August. Auch quantitativ sind sie der größte lokale Akteur, erklärte Sicherheitsexperte Nicolas Stockhammer . Er leitet an der Donau-Universität Krems ein Forschungscluster, das sich unter anderem mit Terrorismusbekämpfung und Geheimdiensten beschäftigt.

Die Taliban befänden sich nun "in einer Art Regierungsverantwortung" und müssten sich zumindest nach außen gemäßigter geben. Es liege in ihrem Interesse, die vielfältige finanzielle Unterstützung Afghanistans auch seitens des Westens aufrecht zu erhalten. Dadurch dürften sie Stockhammers Einschätzung nach langfristig als der überlebende Akteur in der Region feststehen. Andere terroristische Fraktionen müssten mit den Taliban ein Auskommen finden oder würden weiter in die Klandestinität gedrängt und damit klein gehalten.

Den IS etwa betrachten die überlegenen Taliban prinzipiell als Feind und wollen ihn bekämpfen. "Es waren die Taliban, die ihn vor wenigen Jahren aus seinem Hauptquartier in der Provinz Nangarhar vertrieben haben", betonte der Islamwissenschaftler Guido Steinberg im Dlf. Der IS musste sich weiter in die Berge zurückziehen. Die Taliban wollten auch jetzt ebenso wie die USA ein Erstarken des IS sowie weitere Anschläge verhindern, so der Nahostexperte der Stiftung Wissenschaft und Politik. Eine direkte Zusammenarbeit zwischen Amerikanern und Taliban in der Anti-Terror-Bekämpfung werde es nicht geben, möglicherweise aber Absprachen, vermutet Steinberg.

Der IS

Der sogenannte Islamische Staat (IS) ist in Afghanistan eine sehr kleine Organisation von wenigen hundert Mann, erläutert Nahostexperte Guido Steinberg. Er ist hauptsächlich in den Ostprovinzen ansässig, zum Beispiel in Nangarhar und Kunar. Mit dem Anschlag am Kabuler Flughafen wollte der IS Steinberg zufolge nach nachweisen, dass er selbst am Kampf gegen die Amerikaner beteiligt war und "dass die Amerikaner sich jetzt unter dem Feuer des IS zurückziehen". Denn jetzt sehe es so aus, als ob die Taliban ihren Erfolg gegen die Amerikaner zumindest in der Wahrnehmung der Dschihadisten mit dem IS teilen müssten. Der IS bestimme nun die Schlagzeilen und werde für sich reklamieren, für die Zukunft des Dschihadismus in Afghanistan zu stehen. Mit dem Anschlag in Kabul seien seine Chancen gewachsen.

Der IS ist Steinbergs Einschätzung nach zu klein, um sich den Taliban entgegenzustellen. Seine Stärke sei es aber, immer wieder neue Anhänger rekrutieren zu können - trotz aller Niederlagen. Der IS sei besonders attraktiv für junge Dschihadisten aus aller Welt. Das liege an seiner Ideologie: "Der IS ist kompromisslos und will seine Version des islamischen Rechts, der Scharia, anwenden und islamische Staaten gründen, egal, wie klein die sind", so Steinberg. "Wenn der IS sagt: Wir haben hier ein kleines Territorium, kommt, macht mit, kämpft für das Kalifat, gegen die Taliban, gegen die Amerikaner, gegen die Minderheiten in Afghanistan – dann kommen sehr viele junge Leute."

Nach Einschätzung des Sicherheitsexperten Nicolas Stockhammer könnte auch die Führung Pakistans ein Interesse daran haben, den IS zu instrumentalisieren, um die Taliban mehr ans Gängelband zu nehmen: "Weil man befürchtet, dass mit einer weiteren Etablierung der Taliban im Land eine Konsolidierung einhergehen könnte und man die Taliban dann nicht mehr so kontrollieren könnte vonseiten Pakistans."

ISIS K

ISIS K gilt als der afghanische Ableger des IS. Das "K" steht für Khorasan – eine historische Region in Zentralasien, die sich über Gebiete der heutigen Staaten Afghanistan, Iran, Tadschikistan, Usbekistan und Turmkenistan ersteckte. Sicherheitsexperte Nicolas Stockhammer betont, dass sich ISIS K auch deshalb in Afghanistan herausbilden konnte, weil der IS selbst in der Region mittlerweile sehr geschwächt sei. ISIS K kooperiere mit dem sogenannten Haqqani-Netzwerk und wolle ein Gegengewicht zum Terrornetzwerk El-Kaida werden, das in der Region nach wie vor präsent sei.

Das weltweit operierende Terrornetzwerk El Kaida vereinigt unterschiedliche, meist sunnitisch-islamistische Organisationen unter seinem Dach. Spätestens nachdem es für die Anschläge vom 11. September 2001 verantwortlich gemacht wurde, hat das Netzwerk breite internationale Bekanntheit erlangt. Damals erklärten die USA den Krieg gegen den internationalen Terrorismus und forderten von Afghanistan die Auslieferung des El-Kaida-Anführers Osama bin Laden. Vergeblich – denn das Land wurde damals von den Taliban regiert, die mit Mitgliedern von El Kaida teilweise eng verbündet waren. Die NATO rief den "Bündnisfall" aus, Militäreinsatz im Hindukusch. Nur einen Monat nach den Anschlägen wurde das Taliban-Regime von afghanischen Truppen gestürzt - mithilfe der USA und Großbritannien. Seitdem war es auch um El Kaida vergleichsweise still geworden.

Noch im April zog Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer im Dlf eine positive Bilanz aus der Mission in Afghanistan: "Wir haben das Ziel erreicht, dass ganz sicherlich El Kaida nicht in dem Maße international operiert hat, wie es der Fall war, als es zu 9/11 gekommen ist."

Die aktuelle Situation in Afghanistan schätzt Sicherheitsexperte Nicolas Stockhammer so ein: "Es entwickelt sich gerade eine Art Wechselspiel, wo die Hauptakteure des IS und vor allem El Kaida um die Vorherrschaft rittern, und Splittergruppen wie ISIS K dann ihre Gelegenheit sehen, sich hier in diesem Vakuum einen neuen Platz zu verschaffen und eine neue Einflusssphäre zu generieren." Stockhammer sagt, dass El Kaida in diesem Kampf um die dschihadistische Deutungshoheit nach wie vor die Nase vorn habe. "Aber es ist nicht auszuschließen, dass Splittergruppen entstehen und dass sich hier neue Synergien entwickeln."