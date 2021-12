Die Taliban kündigen die Waffenruhe mit der pakistanischen Armee auf. (Archivbild) (imago images / Xinhua / Umar Qayyum)

Die Taliban-Dachorganisation TTP begründete den Schritt unter anderem damit, dass die Regierung in Islamabad Vereinbarungen zur Freilassung von Gefangenen nicht eingehalten habe.

Die Feuerpause war am 9. November in Kraft getreten. Gespräche über eine Verlängerung waren am Mittwoch laut pakistanischen Geheimdienstquellen ergebnislos abgebrochen worden.

Diese Nachricht wurde am 10.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.