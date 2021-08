Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Ludwig, befürchtet nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan eine Zunahme des Rauschgiftangebots in Europa.

Der Drogenanbau sei immer einer der zentralen Einnahmequellen der Taliban gewesen, sagte die CSU-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Man müsse damit rechnen, dass die Islamisten die Drogenproduktion in Zukunft ausweiteten. Afghanistan sei das weltweit größte Anbauland von Schlafmohn, der Grundlage von Opium und Heroin. Hinzu kämen in Afghanistan Drogenlabore, die zur Herstellung etwa von Crystal Meth geeignet seien. Ludwig forderte Bund und Länder auf, sich durch mehr Prävention und ein entschlossenes Vorgehen gegen den organisierten Drogenhandel auf die bevorstehenden Herausforderungen vorzubereiten.



Die Opium-Produktion in Afghanistan war zuletzt wieder zurückgegangen. Nach Angaben des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) sank sie von 2017 bis 2020 vom Rekordwert 9.000 Tonnen auf 6.300 Tonnen. Zuvor hatte es allerdings einen enormen Anstieg gegeben. 2016 lag die Menge bei 4.8000 Tonnen. Die beinahe Verdoppelung wurde unter anderem mit einer besonders guten Ernte von Schlafmohn und mit einer drastischen Ausweitung der Anbaufelder in den traditionellen Hochburgen der Taliban im Süden und Nordosten des Landes erklärt. In den Jahren davor bewegte sich die Produktionsmenge in Afghanistan meist zwischen 3.300 bis 6.400 Tonnen - mit einem "Ausreißer" 2007. Da waren es mehr als 7.000 Tonnen. Die Opium-Produktion in Afghanistan hatte in den 90er Jahren Fahrt aufgenommen. Im Jahr 2000 stieg sie unter der Taliban-Herrschaft erstmals auf über 3.200 Tonnen. Im darauffolgenden Jahr der Terroranschläge in den USA und dem anschließenden Einmarsch der US-geführten Truppen fiel die Jahresproduktion einmalig auf 185 Tonnen zurück.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.