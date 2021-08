Das Patenschaftsnetzwerk Afghanischer Ortskräfte erhebt schwere Vorwürfe gegen Bundeskanzlerin Merkel.

Der Vorsitzende Grotian sagte in Berlin, das Kanzleramt habe nicht auf Briefe und Emails von ihm reagiert. In diesen Schreiben habe er deutlich gemacht, dass sich die verschiedenen Bundesministerien bei der Rettung von Menschen gegenseitig blockierten. Das Kanzleramt hätte eingreifen können, habe es aber nicht getan. - Das Patenschaftsnetzwerk kümmert sich seit Jahren um afghanische Ortskräfte von Bundeswehr und deutschen Hilfsorganisationen. Seit Monaten warnt es davor, dass die Taliban sich an den Helfern und deren Familien rächen könnten.



Vor den virtuellen G7-Beratungen am Nachmittag wächst der Druck auf US-Präsident Biden, Evakuierungen aus Afghanistan auch über den 31. August hinaus zu ermöglichen. Regierungsvertreter unter anderem aus Großbritannien und Frankreich drängten auf eine Verlängerung über Ende August hinaus. - Die Taliban drohten derweil mit Konsequenzen, sollten die USA ihre Truppen nicht wie vorgesehen bis zum 31. August aus Kabul abziehen.

Diese Nachricht wurde am 24.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.