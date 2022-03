Frauen sind auf Kabuls Straßen nur noch selten zu sehen, und wenn, dann nur komplett verschleiert. (Deutschlandradio / Ilir Tsouko)

In der Hauptstadt Kabul und Umgebung gilt in Freizeitparks künftig eine strikte Trennung der Geschlechter. Frauen ist der Zutritt nur noch von Sonntag bis Dienstag mit einer Gesichtsverschleierung erlaubt. Männer dürfen Freizeitparks an den anderen Tagen besuchen.

Seit ihrer Rückkehr an die Macht im August des vergangenen Jahres haben die Taliban immer strengere Vorschriften für Frauen im öffentlichen Leben erlassen. So sind Reise- und Arbeitsmöglichkeiten weitgehend eingeschränkt, Mädchen ist der Schulbesuch ab der 7. Klasse verwehrt.

Diese Nachricht wurde am 28.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.