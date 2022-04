Ein Feld mit Mohn, woraus Opium hergestellt wird, in der afghanischen Provinz Nangarhar (Archivbild) (imago/Imagespic Agency)

Bei Verstößen würden die Mohnfelder zerstört und die Bauern gemäß der Scharia bestraft, heißt es in einem Dekret. Demnach ist auch die Herstellung, der Gebrauch oder der Transport anderer Drogen verboten. Afghanistan ist der weltweit größte Mohnproduzent. Bauern in den von den Taliban kontrollierten Gebieten mussten in den vergangenen 20 Jahren hohe Abgaben entrichten, aus denen sich die Miliz mitfinanzierte.

