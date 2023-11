Herbert Reul, Innenminister von Nordrhein-Westfalen (picture alliance / dpa / Federico Gambarini)

Wie das Innenministerium in Düsseldorf mitteilte, hat der Mann in seiner Rede in der vergangenen Woche nichts Strafbares gesagt, das ein Eingreifen der Polizei gerechtfertigt hätte. Videomaterial sei gesichert und übersetzt worden, sagte Innenminister Reul im Innenausschuss des Landtags. In der Rede des Taliban-Funktionärs wurde laut Reul unter anderem für Unterstützung und Hilfe für Afghanistan geworben. Zu dem Mann - dem Leiter der afghanischen Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde - gibt es demnach keine nachrichtendienstlichen oder polizeilichen Erkenntnisse. Reul verwies erneut an die Bundesregierung, die klare Regelungen schaffen müsse, um solche Auftritte zu verhindern.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.