Mädchen treffen sich in einer Untergrundschule zum Unterricht. (picture alliance / abaca / Yaghobzadeh Alfred)

Vor knapp drei Monaten hatten noch Tausende Frauen in Afghanistan Aufnahmeprüfungen für die Universität abgelegt. Zuvor hatten die Taliban bereits Schülerinnen den Besuch weiterführender Schulen verboten.

Die neue UNO-Sondergesandte für Afghanistan, Otunbajewa, äußerte sich besorgt über die anhaltende Terrorgefahr im Land. In ihrer ersten Rede vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen sagte sie, die Taliban hätten im Wesentlichen weiterhin die Kontrolle über das Land. Sie seien aber nicht in der Lage, zufriedenstellend gegen terroristische Gruppen vorzugehen. Otunbajewa prangerte die strikte Durchsetzung der Scharia, also des islamischen Rechts, an.

Die Taliban sind in Afghanistan seit August 2021 wieder an der Macht. Ihre Regierung wird international nicht anerkannt.

Diese Nachricht wurde am 20.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.