Zehntklässlerinnen in einer weiterführenden Mädchenschule, fotografiert im November 2021. Sie dürfen seit ein paar Monaten nicht mehr zur Schule gehen; nun ist Frauen in Afghanistan auch der Weg zum Studium versperrt. (picture alliance / dpa / TASS / Alexandra Kovalskaya)

Nach Angaben des Bildungsministeriums wird damit ein Kabinettsbeschluss umgesetzt. Private und öffentliche Universitäten sollten den Schritt schnellstmöglich umsetzen und das Ministerium anschließend informieren, hieß es. Unterzeichnet wurde die Erklärung vom amtierenden Minister Scheich Neda Mohammed Nadim. Eine Begründung gab es nicht. Der Minister soll dem Taliban-Führer Haibatullah Achundsada nahestehen.

Vor knapp drei Monaten hatten noch Tausende Frauen in Afghanistan Aufnahmeprüfungen für die Universität abgelegt. Zuvor hatten die Taliban bereits Schülerinnen den Besuch weiterführender Schulen, also ab der siebten Klasse, verboten. In dem Land ist Frauen seit kurzem sogar der Besuch in öffentlichen Parks und Fitnessstudios untersagt.

Prompte Kritik an der Entscheidung

Während einer Sitzung des UNO-Sicherheitsrats, die sich mit der Lage in dem zentralasiatischen Land befasste, verurteilten die USA und Großbritannien den Schritt. Die Taliban könnten nicht erwarten, ein legitimes Mitglied der internationalen Gemeinschaft zu werden, solange sie nicht die Rechte aller Afghanen respektierten, sagte der US-Vertreter Wood. Dies betreffe insbesondere Menschenrechte und die Grundfreiheit von Frauen und Mädchen.

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch nannte das Verbot eine "beschämende Entscheidung". Die Taliban machten jeden Tag deutlich, dass sie die Grundrechte der Afghanen, insbesondere der Frauen, nicht respektierten, schrieb HRW auf Twitter

Neue UNO-Sondergesandte für Afghanistan besorgt

Die neue UNO-Sondergesandte für Afghanistan, Otunbajewa, hatte vor Bekanntwerden des Beschlusses die frühere Entscheidung der Taliban kritisiert, Mädchenschulen geschlossen zu lassen. Zudem äußerte sie sich besorgt über die anhaltende Terrorgefahr im Land. In ihrer ersten Rede vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen sagte sie, die Taliban hätten im Wesentlichen weiterhin die Kontrolle über das Land. Sie seien aber nicht in der Lage, zufriedenstellend gegen terroristische Gruppen vorzugehen. Otunbajewa prangerte die strikte Durchsetzung der Scharia, also des islamischen Rechts, an.

Die Taliban sind in Afghanistan seit August 2021 wieder an der Macht. Ihre Regierung wird international nicht anerkannt.

