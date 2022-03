Die Taliban halten zwar selbst Pressekonferenzen ab, gehen aber auch rigide gegen Journalisten vor. (Bulent Kilic \ AFP)

Betroffen sind auch andere Auslandsmedien wie die britische BBC und der US-Auslandssender Voice of America (VOA). DW-Intendant Peter Limbourg sagte der Deutschen Presse-Agentur, die zunehmende Einschränkung der Presse- und Meinungsfreiheit in Afghanistan sei sehr beunruhigend. Seit der Machtübernahme durch die militanten Islamisten warteten die Afghanen vergebens auf eine Verbesserung ihrer Lebensumstände oder zumindest eine Normalisierung. Dass die Taliban jetzt die Verbreitung der Programme der DW durch die örtlichen Medienpartner unter Strafe stellten, behindere eine positive Entwicklung des Landes, führte Limbourg aus.

Vertreter der Taliban begründete den Schritt damit, dass diese Medien aus dem Ausland sendeten. So habe man keinen Zugriff darauf, ihre Inhalte und Darstellungsformen zu kontrollieren wie etwa die Kleidung der Reporter. Außerdem hätten sie gelegentlich Inhalte ausgestrahlt, die zum Beispiel den "Werten" widersprächen. Daher habe man beschlossen, die Programme dieser ausländischen Fernsehsender durch afghanische TV-Medien zu verbieten.

Die Deutsche Welle hatte bislang eine Polit-Talkshow in zwei afghanischen Sprachen in einem Nachrichtensender gezeigt sowie ein Wissenschaftsmagazin in einem anderen TV-Sender. Der deutsche Auslandssender kann derzeit seine Inhalte über die eigenen Kanäle in Afghanistan weiterhin verbreiten: über Kurzwelle im Radio, über die eigene Webseite und über Soziale Medien.

Die Taliban hatten unlängst ein hartes Durchgreifen gegen afghanische Medien gestartet.

Diese Nachricht wurde am 28.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.