Afghanistan

Taliban schränken Rechte von Frauen weiter ein

Nach dem Hochschulverbot hat das islamistische Taliban-Regime die Rechte von Frauen in Afghanistan weiter eingeschränkt. Das Wirtschaftsministerium wies alle Hilfsorganisationen im Land an, ihren weiblichen Mitarbeitern bis auf Weiteres den Gang zur Arbeit zu untersagen. Einige von ihnen hätten sich nicht an die Kleiderordnung gehalten, hieß es.

24.12.2022