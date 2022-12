Afghanistan

Das Wirtschaftsministerium wies alle Hilfsorganisationen im Land an, ihren weiblichen Mitarbeitern bis auf Weiteres den Gang zur Arbeit zu untersagen. Einige von ihnen hätten sich nicht an die Kleiderordnung gehalten, hieß es. Betroffen sind Nichtregierungsorganisationen aus dem In- und Ausland. Ob die Anordnung auch für Organisationen der UNO gilt, blieb zunächst offen.

Anfang der Woche hatten die Taliban Frauen mit sofortiger Wirkung von allen Hochschulen ausgeschlossen. Proteste dagegen wurden gewaltsam aufgelöst - zuletzt heute in der Stadt Herat, wo Einsatzkräfte auch mit Wasserwerfern gegen die Frauen vorgingen.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.