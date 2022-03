Ohne männliche Begleitung können Frauen in Afghanistan keine Flugreise antreten. Im Bild: Der Eingang des Flughafens in Kabul. (www.imago-images.de)

Einem Bericht der Nachrichtenagentur AP zufolge wurden Frauen daran gehindert, am Flughafen Kabul ihre gebuchten Reisen anzutreten. Sie seien verbotenerweise ohne männliche Begleiter unterwegs gewesen, sagten Mitarbeiter einer Fluggesellschaft. Einige der Frauen hatten Tickets für Inlandsflüge, andere mit doppelter Staatsbürgerschaft wollten an ihren Wohnsitz im Ausland zurückkehren.

Protest gegen Ausschluss von Mädchen aus Schulen

Erst vor wenigen Tagen hatten die Taliban ihre Zusage gebrochen, dass Mädchen über die 6. Klasse hinaus zur Schule gehen dürfen. Aus Protest dagegen gingen in der afghanischen Hauptstadt Kabul mehrere Frauen und Mädchen auf die Straße, wie der TV-Sender Tolo News berichtete. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP löste sich der Protest auf, als sich Taliban-Kämpfer der Kundgebung näherten.

Die UNO, die EU und zahlreiche andere Organisationen und Länder hatten die Entscheidung der afghanischen Machthaber kritisiert. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen forderte erst am Freitag in einer Stellungnahme auf Twitter, die Schulen umgehend für alle Mädchen in Afghanistan zu öffnen mit der Begründung, Bildung sei "der entscheidende Baustein für jede Gesellschaft".

Diese Nachricht wurde am 26.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.