Die Taliban rücken in Afghanistan immer weiter vor und stehen inzwischen 50 Kilometer vor Kabul. Staatspräsident Ghani ruft zum Widerstand gegen die islamistische Miliz auf. Unions-Kanzlerkandidat Laschet fordert, die ehemaligen Ortskräfte schnell aus dem Land zu holen.

Laschet sagte in Gießen, man könne nicht länger zusehen, wie diese in Afghanistan von den Fundamentalisten bedroht würden. Der CDU-Vorsitzende sprach von einer moralischen Verpflichtung, sie zu retten. Dazu werde die Bundeswehr noch einmal tätig werden müssen. Laschet forderte namentlich das Auswärtige Amt, die SPD und die Grünen auf, den Weg für ein schnelles neues Mandat des Bundestages freizumachen. Das Auswärtige Amt habe seit Monaten geprüft und dabei "tausende Bedenken" vorgetragen. Das müsse enden.

Bundeswehr bereitet Evakuierungseinsatz vor

Wegen des Vormarschs der islamistischen Taliban-Milizen in Afghanistan bemühen sich derzeit mehrere Staaten, Botschaftsmitarbeiter und Ortskräfte auszufliegen. Die USA wollen zur Absicherung dessen möglichst bis morgen 3.000 Soldaten nach Kabul verlegen. Die ersten seien schon eingetroffen, hieß es. Auch die Bundesregierung hatte gestern angekündigt, Menschen in den nächsten Tagen in Sicherheit zu bringen. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios und der Nachrichtenagentur dpa bereitet die Bundeswehr bereits einen Einsatz zur Evakuierung von deutschen Staatsbürgern und Ortskräften vor.



Afghanistans Präsident Ghani kündigte in einer Fernsehansprache eine "Remobilisierung" der Streitkräfte an. Diese habe oberste Priorität. Zudem liefen derzeit Beratungen mit politischen Verantwortungsträgern und internationalen Partnern über eine politische Lösung, um dem Land "Frieden und Stabilität" zu sichern. Die Errungenschaften der vergangenen 20 Jahre würden nicht preisgegeben, versicherte Ghani.

Ehemaliger afghanischer Außenminister: "Das Volk sitzt in einer Falle"

Afghanistans früherer Außenminister Spanta kritisierte im Deutschlandfunk den im April eingeleiteten Abzug der internationalen Truppen. Alles sei sehr plötzlich passiert und die Menschen in Afghanistan seien vor vollendete Tatsachen gestellt worden, sagte Spanta im Deutschlandfunk (Audio-Link). Das Volk sitze nun in einer Falle. Der ehemalige Minister ergänzte, er habe inzwischen Zweifel, ob eine Demokratisierung mit Hilfe des Auslands überhaupt möglich sei, ohne die inneren Dynamiken eines Landes adäquat zu berücksichtigen. Man hätte beispielsweise die Ursachen des Terrorismus stärker bekämpfen müssen, betonte Spanta.

Röttgen fordert Einschreiten des Westens

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Röttgen, forderte erneut ein Einschreiten des Westens. Tatenlosigkeit angesichts des Taliban-Vormarschs wäre eine massive Beschädigung der eigenen Glaubwürdigkeit, sagte der CDU-Politiker den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Deutschland müsse gegenüber den USA darauf drängen, dass diese ihre Luftunterstützung für die afghanischen Streitkräfte intensivierten.

Diese Nachricht wurde am 14.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.