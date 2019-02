Der britische Musiker Mark Hollis ist im Alter von 64 Jahren gestorben.

Dies melden mehrere Medien und berufen sich auf Weggefährten. Hollis wurde als Gründer, Sänger und Songschreiber von Talk Talk in den 80er Jahren berühmt. Zu den größten Hits zählten "It's my life" und "Such a shame". 1992 löste sich die Band auf, 1998 veröffentlichte Mark Hollis sein Solodebüt.