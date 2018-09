Papst Franziskus hat seine Reise durch die baltischen Staaten beendet.

Zum Abschied hielt er eine Messe auf dem Freiheitsplatz in der estnischen Hauptstadt Tallinn. Dabei erinnerte der Papst an die Überwindung der Sowjetherrschaft und an das Jahr 1989, als zwei Millionen Teilnehmer eine Menschenkette von Tallinn bis Vilnius bildeten. In seiner Predigt erteilte er zudem Demonstrationen nationaler Stärke mit militärischen Drohungen und Truppenaufgeboten eine Absage. Das sei nicht der Weg Gottes, betonte der Papst.