Leichtathletik-WM

In 2:05:36 Stunden absolvierte der 36 Jahre alte Langstreckenläufer und WM-Zweite von 2017 die 42,195 Kilometer so schnell wie keiner zuvor bei Weltmeisterschaften. Mit mehr als einer Minute Rückstand kam sein Landsmann Mosinet Geremew in 2:06:44 Stunden ins Ziel. Auf Platz drei kam der Olympia-Dritte Bashir Abdi aus Belgien in 2:06:48 Stunden.

Einziger deutscher Teilnehmer war der 30-jährige Rostocker Tom Gröschel. Er belegte mit 2:14:57 Stunden den 43. Platz. Eine Reihe der besten Marathonläufer der Welt fehlte bei der WM, weil sie wie Superstar Eliud Kipchoge lieber Geld bei den Rennen im Herbst verdienen wollen. Der Kenianer startet beim Berlin-Marathon am 25. September.

