Der Iran hat den britischen Botschafter einbestellt, um sich über die Beschlagnahmung eines Schiffes vor Gibraltar zu beschweren.

Das Außenministerium in Teheran erklärte, die Festsetzung des Öl-Tankers sei illegal. Das Schiff war mit der Begründung gestoppt worden, es verstoße gegen die Sanktionen der EU gegen Syrien. Gibraltars Regierungschef Picardo sagte, es gebe Grund zu der Annahme, dass das Rohöl an Bord für die Raffinerie Banias in Syrien bestimmt gewesen sei. An der Aktion waren auch britische Soldaten beteiligt. Von Seiten der spanischen Regierung hieß es, der Tanker sei auf Ersuchen der USA abgefangen worden.