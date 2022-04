Tanker mit 750 Tonnen Dieselkraftstoff vor Tunesien gesunken (Deutschlandradio)

Die Besatzung konnte nach Angaben der Behörden in Sicherheit gebracht werden. Es werde unter Hochdruck daran gearbeitet, eine Umweltkatastrophe in der Region zu verhindern. Bisher sei noch kein Leck entstanden. - Der Tanker war auf dem Weg von der ägyptischen Hafenstadt Damiette zur Insel Malta und hatte darum gebeten, wegen der schlechten Wetterbedingungen in tunesische Gewässer einfahren zu dürfen. Rund sieben Kilometer vor der Küste sei dann Wasser in das Schiff eingedrungen.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.