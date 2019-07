Der Oman hat Großbritannien und den Iran zu einer diplomatischen Lösung im Streit um einen von Teheran beschlagnahmten Öltanker gedrängt.

Man stehe mit mehreren Seiten in Kontakt, um die sichere Fahrt des Schiffs durch die Straße von Hormus zu garantieren, twitterte das omanische Außenministerium. Anders als die anderen Golfstaaten pflegt der Oman gute Beziehungen zum Iran.



Der unter britischer Flagge fahrende Tankers "Stena Impero" war am Freitag festgesetzt worden. Die iranische Nachrichtenagentur Fars berichtet, das Schiff sei in einen Unfall mit einem Fischerboot verwickelt gewesen und habe dessen Notruf ignoriert.



Großbritannien drohte dem Iran mit ernsthaften Konsequenzen. Gleichzeitig wandte sich London an den UNO-Sicherheitsrat. In einem Schreiben an das Gremium in New York heißt es nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters, das Völkerrecht verlange, dass das Recht auf Durchreise nicht behindert werde. Deshalb stelle die iranische Aktion einen illegalen Eingriff dar.