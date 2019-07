Die Beschlagnahmung eines britischen Tankers durch den Iran sorgt für erhebliche Spannungen zwischen den Regierungen in London und Teheran. Der britische Außenminister Hunt teilte seinem iranischen Amtskollegen Sarif in einem Telefonat mit, er sei extrem enttäuscht über das Verhalten. Nun brauche es Taten statt Worte, um zu einer Lösung zu kommen.

Zuvor hatte seine Regierung den iranischen Geschäftsträger in London einbestellt. Zudem empfahl die britische Regierung allen Schiffen, die Region zu meiden. Der Iran hatte angedeutet, dass der britischen Tanker "Stena Impero" offenbar als Reaktion auf die Festsetzung eines iranischen Öltankers vor Gibraltar beschlagnahmt worden ist. Der Wächterrat teilte mit, angesichts des "illegitimen Wirtschaftskrieges" gegen den Iran und der Beschlagnahmung seiner eigenen Öltanker habe der Iran die richtige Entscheidung getroffen.



Der britische Tanker mit 23 Besatzungsmitgliedern an Bord war in der Straße von Hormus festgesetzt und in die iranische Hafenstadt Bandar Abbas gebracht worden. Wenige Stunden zuvor hatte das Oberste Gericht in Gibraltar entschieden, dass der festgesetzte iranische Öltanker weitere vier Wochen nicht auslaufen darf. Zunächst hatte der Iran die Festsetzung des britischen Tankers damit begründet, dass es einen Zusammenstoß mit einem Fischerboot gegeben habe.

Deutschland: "Nicht zu rechtfertigen"

Die Bundesregierung verurteilte die Festsetzung des britischen Tankers. Dies sei ein nicht zu rechtfertigender Eingriff in die zivile Schifffahrt, hieß es in einer Erklärung des Auswärtigen Amtes. Der Iran wurde aufgefordert, den Tanker und die Besatzung unverzüglich freizugeben. Das französische Außenministerium äußerte ebenfalls Besorgnis über den Vorfall.



Der stellvertretende Unions-Fraktionschef im Bundestag, Wadephul, rief die deutsche Regierung dazu auf, ein UNO-Mandat für einen Geleitschutz für Handelsschiffe im Persischen Golf zu beantragen. Er sagte der Nachrichtenagentur Reuters, so könnten vor allem Anschläge und das Kapern von Schiffen verhindert werden.

USA: Weitere Soldaten in die Region

Die USA wollen weitere Soldaten in Saudi-Arabien stationieren. In amerikanischen Medien ist von 500 Einsatzkräften die Rede. Der Nahost-Experte Steinberg hält einen US-Militärschlag gegen den Iran für wahrscheinlich. Steinberg sagte im Deutschlandfunk, Präsident Trump schrecke zwar bisher davor zurück, doch falls in dem Konflikt amerikanisches Personal verletzt oder gar getötet würde, müsse mit einer Eskalation der Situation gerechnet werden.