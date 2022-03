Tankstelle in Zgorzelec an der deutsch-polnischen Grenze (imago/photothek)

SPANIEN

Die sozialistische Minderheitsregierung und die wichtigsten Berufskraftfahrerverbände des Landes haben sich auf Finanzhilfen geeinigt . Der Kraftstoffpreis soll um 20 Cent pro Liter gesenkt werden. Dies sei Teil eines Hilfspaketes im Wert von einer Milliarde Euro, sagte Verkehrsministerin Sánchez. Der Preisnachlass bedeute eine Ersparnis von etwa 700 Euro pro Lastkraftwagen im Monat. Außerdem werde die Regierung 450 Millionen Euro als direkte Hilfen für das Transportgewerbe ausgeben und den Firmen Kredite zu Sonderkonditionen gewähren.

GROßBRITANNIEN

Finanzminister Sunak kündigte an, die Mineralölsteuer zu senken. Für die nächsten Monate werde sie um fünf Pence pro Liter gekürzt, sagte Sunak in seiner Rede zum Haushalt im Londoner Parlament. Er betonte, die Maßnahme werde bis März 2023 befristet sein. Verbraucher und Unternehmen würden dieses Jahr steuerlich um mehr als fünf Milliarden Pfund entlastet. Die Mineralölsteuer, eine wichtige Einnahmequelle des britischen Staates, ist bereits seit 2011 bei 57,95 Pence pro Liter Benzin und Diesel eingefroren.

POLEN

Die Regierung hatte bereits vor dem Ukraine-Krieg einen "Inflationsschutzschild" errichtet. Zum 1. Februar wurde die Mehrwertsteuer auf Gas in Höhe von 23 Prozent gestrichen und auf anderen Gütern reduziert. So wurde der Steuersatz auf Treibstoff von 23 auf 8 Prozent gesenkt.

Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, sind in Polen seit dem 1. Februar Grundnahrungsmittel wie Brot, Fleisch und Milchprodukte von der Mehrwertsteuer befreit. Die Regelung gelte für einen Zeitraum von sechs Monaten.

FRANKREICH

Mit einem Rabatt von 15 Cent pro Liter will Frankreich den Anstieg der Kraftstoffpreise abmildern. Die Subvention soll laut Premierminister Castex ab dem 1. April für vier Monate gelten und den Staat etwa zwei Milliarden Euro kosten. Die Ermäßigung soll bei der Zahlung an der Tankstellen-Kasse oder per Bankkarte erfolgen.

Die Regierung in Paris hat bereits Gaspreise eingefroren, den Anstieg der Strompreise auf vier Prozent begrenzt, außerordentliche Energieschecks ausgegeben, einen Inflationsausgleich für 38 Millionen Menschen sowie die Erhöhung des Kilometergeldes beschlossen.

ITALIEN

Italien will weitere Hilfen für Familien und Unternehmen bereitstellen und setzt dafür bei den Energieunternehmen an: mit der Besteuerung zusätzlicher Gewinne. Die Steuer soll zehn Prozent auf zusätzlich erwirtschaftete Gewinne in den vergangenen sechs Monaten betragen. Als Vergleichswert dient der Vorjahreszeitraum. Das dadurch eingenommene Geld werde dann an Familien und Unternehmen umverteilt, die sich in Schwierigkeiten befänden, erklärte Regierungschef Draghi.

ÖSTERREICH

Die Regierung in Wien verdoppelt wegen der stark gestiegenen Energiepreise ihr milliardenschweres Hilfspaket. Dafür werden weitere zwei Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Zu den Maßnahmen für die Bürgerinnen und Bürger gehören unter anderem die Erhöhung der Pendlerpauschale um 50 Prozent sowie die Senkung von Abgaben auf Erdgas und Strom. Um Anreize zur Nutzung des öffentlichen Verkehrs zu schaffen, seien 150 Millionen Euro vorgesehen. Damit sollten die Preise gesenkt und das Angebot ausgeweitet werden. Auch für Firmen sollen die Kosten gesenkt werden, unter anderem durch geringere Vorauszahlungen bei etwa der Ertrags- oder Körperschaftssteuer.

BELGIEN und NIEDERLANDE

In beiden Ländern wurde die Mehrwertsteuer auf Erdgas, Strom und Heizenergie gesenkt, bei Benzin und Diesel die Verbrauchssteuer. Bei einer Tankfüllung für 60 Euro bringt dies in Belgien laut einem AFP-Bericht eine Ersparnis von zehn Euro. Für den durchschnittlichen privaten Haushalt in den Niederlanden fällt die Energierechnung im Halbjahr demnach um 140 Euro geringer aus. In Belgien wurde zudem ein "Sozialtarif" für Strom und Gas für einkommensschwache Haushalte bis September verlängert. Aus den Niederlanden hieß es in einem dpa-Bericht, Menschen mit geringem Einkommen bekommen Beihilfen als Ausgleich für die gestiegenen Strom- und Gaspreise.

UNGARN und SLOWENIEN

In Ungarn sind die Energiepreise bereits seit Herbst gedeckelt. Inzwischen ordnete die Regierung an, dass Lkw über 7,5 Tonnen nur noch an speziellen Tankstellen tanken dürfen - zuvor hatte es Engpässe bei kleineren Stationen gegeben. Slowenien hat den Preis für Benzin und Diesel an den Zapfsäulen für einen Monat gedeckelt - auf rund 1,50 Euro.

Außerdem gebe es eine Senkung des Benzin- und Dieselpreises an der Zapfsäule bis Ende April um 25 Cent je Liter. Die Zahl der Familien, die vor steigenden Strom- und Gaskosten geschützt werden, steige von 4 auf 5,2 Millionen. Diese Haushalte zahlten dieselben Preise wie im Sommer des vergangenen Jahres, hieß es.

IRLAND

Die irische Regierung will Lastwagenfahrern vorübergehend 100 Euro pro Woche zahlen, um sie angesichts der stark gestiegenen Spritpreise zu unterstützen. Ganz allgemein soll zudem die Steuer bei Benzin um 20 Cent sinken, bei Diesel um 15 Cent. Die Maßnahme soll bis zum 31. August gelten.

SCHWEDEN

In Schweden sind die Steuern auf Kraftstoffe laut einem Vergleichsportal mit am höchsten in Europa. Vor einigen Tagen kündigte die Regierung in Stockholm eine Senkung um 1,30 Kronen (zwölf Cent) pro Liter ab dem 1. Juni an. Der niedrigere Satz soll bis zum 31. Oktober gelten. Kosten soll das den Staat 350 Millionen Euro. Dazu soll jeder Fahrzeughalter einen Zuschuss von mindestens 1.000 Kronen (96 Euro) bekommen. Käufer von E-Autos werden weiter gefördert, Haushalte mit hohem Stromverbrauch auch. Insgesamt plant der Staat, 1,3 Milliarden Euro für sein Entlastungspaket auszugeben.

Quelle: Material von AFP, Reuters und dpa

