Auf dem Viktoria-See in Ostafrika sind beim Untergang einer Passagier-Fähre nach Behördenangaben mindestens 44 Menschen ums Leben gekommen.

Hunderte weitere würden noch vermisst, sagte ein Behördenvertreter in der Stadt Mwanza in Tansania. 37 Menschen seien gerettet worden. Schätzungen zufolge waren mehr als 300 Menschen an Bord. Die Suche nach Überlebenden dauert noch an.