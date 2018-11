Aufgrund homophober Äußerungen offizieller tansanischer Stellen friert Dänemark seine finanziellen Hilfen ein.

Die dänische Regierung sei über die Entwicklungen in Tansania sehr besorgt, sagte Dänemarks Entwicklungsministerin Tornaes in Kopenhagen. Die Menschenrechtslage in dem afrikanischen Land sei bedenklich. Dänemark will vorerst 10 Millionen US-Dollar zurückhalten. Schwule, Lesben und Transgender werden in Tansania seit Jahren verfolgt. Ende Oktober hatte der Gouverneur der Stadt Daressalam, der größten Stadt Tansanias, eine Liste mit den Namen von 200 angeblich homosexuellen Menschen erstellt, denen er strafrechtliche Verfolgung androhte.