Nach dem Fährunglück auf dem Victoriasee in Tansania mit mehr als 100 Toten hat Präsident Magufuli Staatstrauer angeordnet.

In einer Fernsehansprache rief er die Bevölkerung zugleich auf, Ruhe zu bewahren. Nach Medieninformationen wurde der Kapitän der Fähre inzwischen festgenommen. Er soll sich zum Unglückszeitpunkt jedoch nicht an Bord befunden und das Steuer einem Laien überlassen haben.



Das nach Regierungsangaben mit mehr als 300 Menschen völlig überladene Schiff war gestern in Sichtweite zum Ufer gekentert. Inzwischen wurden mehr als 130 Leichen geborgen.