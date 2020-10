Der Kampf gegen den Großbrand am Kilimandscharo, dem höchsten Berg Afrikas, dauert an.

Lokalen Medienberichten zufolge versuchen 600 Feuerwehrleute, auf 2.700 Meter Höhe die Flammen zu löschen. Wegen starker Winde habe das Feuer ein großes Gebiet aus Heide- und Moorlandschaft zerstört. Weil der Brand in so großer Höhe ausgebrochen ist, sind die Löscharbeiten schwer. Der Kilimandscharo ist 5.895 Meter hoch. Er gilt als Tansanias Wahrzeichen. Er wird in für gewöhnlich von Zehntausenden Bergsteigern aus aller Welt pro Jahr bestiegen. Zuletzt hatte es im Oktober 2016 dort gebrannt.



Der Großbrand an der Südflanke des Gebirgsmassivs war laut Nationalparkverwaltung am Sonntagabend ausgebrochen. Augenzeugen berichteten von einer Ausdehnung der weithin sichtbaren Qualm- und Feuerwand Richtung Osten. Derzeit laufen die Ermittlungen, um die Ursache des Feuers zu ergründen.



In der Region ist es zur Zeit sehr heiß. Die Temperaturen liegen in der Ebene im Schnitt um die 34 Grad Celsius und damit über dem jahreszeitlichen Durchschnitt. Zurzeit gebe es auf dem Berg kaum Wasser, heißt es. Viele Bäche seien ausgetrocknet, obwohl es von Oktober des Vorjahres bis Juni Niederschläge gegeben habe, die deutlich über dem Mittel lagen.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.