Die Lage an dem seit Tagen in Flammen stehenden Kilimandscharo hat sich verschärft.

Am höchstem Berg Afrikas musste in der Nacht ein Camp mit Bergsteigern aus der Schweiz und anderen Ländern geräumt werden. Satellitenbilder zeigen, dass sich das Feuer deutlich ausgebreitet hat.



Der Großbrand war am Sonntag aus noch ungeklärter Ursache an der Südflanke des Kilimandscharo ausgebrochen und hat seitdem nach offiziellen Angaben rund 30 Quadratkilometer Heidefläche zerstört.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.