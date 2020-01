In Tansania hat es mehrere Löwen-Angriffe auf Menschen und auf den Viehbestand gegeben. Die Tiere sollen deswegen umgesiedelt werden.

Elf der insgesamt 36 Raubkatzen seien in der Gegend um den Nationalpark Serengeti in Norden des Landes bereits eingefangenen worden, erklärte der Leiter des nationalen Wildtier-Foschungsinstitut, Simon Mduma. Sie werden in einen anderen Nationalpark im Nordwesten des Landes überführt.



Früher habe man Löwen, die einen Menschen angegriffen haben, einfach getötet, erklärte Mduma. Bei einer so großen Gruppe sei das unmöglich. Löwen zählen zu den bedrohten Tierarten, ihre Zahl ist drastisch eingebrochen. Hinzu kommt, dass der Lebensraum der Raubkatzen immer weiter eingeschränkt wird.