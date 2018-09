Zwei Tage nach dem Fährunglück auf dem Victoriasee in Tansania ist die Zahl der Toten auf mehr als 150 gestiegen.

Laut Fernsehberichten überlebten 40 Menschen das Unglück. Präsident Magufuli ordnete Staatstrauer an und rief die Bevölkerung auf, Ruhe zu bewahren. Die Betreiber der Fähre sollen festgenommen werden. Der Kapitän soll sich zum Unglückszeitpunkt jedoch nicht an Bord befunden und das Steuer einem Laien überlassen haben. Das nach Regierungsangaben mit mehr als 300 Menschen überladene Schiff war in Sichtweite zum Ufer gekentert.