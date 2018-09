Nach dem Fährunglück auf dem Victoriasee in Tansania hat Präsident Magufuli die Festnahme der Verantwortlichen angeordnet.

Als erster wurde lokalen Medienberichten zufolge der Kapitän des Schiffes in Gewahrsam genommen, der sich nach Angaben des Staatschefs zum Unfall-Zeitpunkt nicht an Bord befunden, sondern das Steuer einem Besatzungmitglied überlassen hatte. Die mit schätzungsweise gut 300 Menschen besetzte Fähre war am Donnerstag in Sichtweite zum Ufer gekentert. Inzwischen wurden 196 Tote geborgen. Rund 100 Menschen waren kurz nach dem Unglück gerettet worden.