Nach dem Tod von Präsident Magufuli hat Tansania eine neue Staatschefin.

Die bisherige Stellvertreterin Suluh Hassan wurde heute in Daressalam vereidigt. Sie ist die erste Frau in dem ostafrikanischen Land, die das Präsidentenamt bekleidet.



Magufuli war gestern im Alter von 61 Jahren an Herzversagen gestorben.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.